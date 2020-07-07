Американские СМИ стали лидерами по негативным статьям о коронавирусе в России

Лидерами по негативным материалам о коронавирусе в России стали американские СМИ, второе место разделили Германия и Британия, а на третьем оказалась Канада, сообщили эксперты агентства «Россия сегодня».

В ходе мониторинга зарубежных изданий по теме «Коронавирус в России» специалисты проанализировали более 4 тыс. публикаций в изданиях стран G7 и Китая. В выборку попали публикации с середины марта по середину июня, передает ФАН.

В результате выяснилось, что лидерами по негативной информации о коронавирусе в России стали американские СМИ (58% сообщений). Позитивных материалов было всего лишь 4%.

В Германии и Великобритании таких было еще меньше – по 1%, а негативных статей – 44% и 38%. В Японии – 2% позитивных материалов.

«Рекорд щедрости» побили канадские СМИ – одна позитивная статья о борьбе с коронавирусом в России.

Лидерами позитивной информации о России (20%) стали китайские медиа. В изданиях КНР не было ни одной негативной статьи.

Французские СМИ публиковали много нейтральных новостей, 5% положительны, в Италии доля положительной информации о России составила около 10%.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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