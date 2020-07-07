МИД оценил вероятность распространения чумы из Китая в России

Серьезных угроз распространения бубонной чумы в России нет, так как перемещение людей через границу практически остановлено, заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, между Китаем и Монголией тоже практически полностью закрыто – или как в случае с нашей границей с Монголией очень серьезно ограничено – пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем», – цитирует РИА «Новости» Зиновьева.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур в северном Китае.

До этого руководство автономного района Внутренняя Монголия объявило третий уровень предупреждения по профилактике чумы, он будет действовать до конца года.