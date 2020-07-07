Цена экспорта Газпрома в мае упала ниже уровня рентабельности

Средняя цена экспорта газа Газпрома в мае 2020 года снизилась до 94 долларов за одну тысячу кубометров, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По подсчетам «Интерфакса», рентабельный уровень экспорта для Газпрома должен составлять не ниже 100 долларов за 1 тыс. кубометров: 13 долларов – себестоимость добычи, 14 долларов – налог на добычу полезных ископаемых, 27 долларов – транспортировка по России, минимум 20 долларов – транспортировка до целевых рынков Европы. Итого выходит 70 долларов, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.

В свою очередь, по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности составляет 105 долларов за одну тысячу кубов.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе 2020 года средняя цена по экспорту газа Газпрома была 162 доллара, в феврале – 143 доллара, в марте – 125 долларов, в апреле – 109 долларов за одну тысячу кубометров.

В мае средняя цена экспорта газа снизилась до 94 долларов, а выручка составила 1,123 млрд долларов. Объем поставок на экспорт в мае 2020 года составил 11,9 млрд кубометров (в мае 2019 года было 16,581 млрд кубов).

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что предприятие ведет переговоры с китайскими партнерами о наращивании поставок газа на 6 млрд кубометров.