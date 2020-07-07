Задержание советника Рогозина связали с работой в «Коммерсанте»

Правоохранительные органы в 2019 году пыталась привлечь газету «Коммерсант», где раньше работал задержанный советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, к административной ответственности за разглашение гостайны, следует из данных портала мировых судей Москвы.

В июне 2019 года к мировому судье поступил протокол против «Коммерсанта» «за использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну», передает РИА «Новости».

Позже материалы вернули составителю, причина не указывалась. Отмечается, что суд возвращает протокол, если документы были неправильно составлены или нарушена подсудность.

О какой именно статье идет речь, не сообщается. Однако, как передает The Bell, в мае с сайта «Коммерсанта» была удалена статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35, опубликованная в номере газеты от 19 марта 2019 года. Со ссылкой на источники в ВПК издание сообщило, что Египет подписал контракт о покупке партии российских Су-35

После публикации статьи госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов.

Ранее во вторник Советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. При этом в компании отметили, что задержание не касается его текущей работы в Роскосмосе.

В ФСБ сообщили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб Североатлантического альянса. Он, предположительно передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.