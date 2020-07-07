В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

Больной лейкозом мальчик из Северной Осетии, со счета которого мошенники украли 500 тыс. рублей, отложенные на лечение, скончался.

В официальном аккаунте по сбору средств для ребенка в Instagram сообщается, что «в 2.00 ночи нашего (...) Али не стало», он «отправился в лучший мир».

В середине июня МВД по Северной Осетии сообщило о задержании преступной группы, похитившей 500 тыс. рублей со счета тяжелобольного ребенка, передает РИА «Новости».

1 июня маме ребенка позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о готовности перевести 4 млн рублей, но для этого необходимо оплатить комиссию в размере 500 тыс. рублей. Женщина перевела деньги, а когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

Предполагаемым организатором преступления оказался мужчина 1992 года рождения, который находился в местах лишения свободы Оренбургской области. Оттуда он совершал телефонные звонки потерпевшим.

Полицейские установили, что мужчина, отбывающий наказание за аналогичные факты мошенничества, переводил похищенные деньги своим знакомым.

По данным МВД региона, в прошлом этот человек работал директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее были задержаны укравшие с карт россиян 20 млн рублей мошенники.