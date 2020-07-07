Дворкович заявил о начале самого тяжелого периода кризиса в России

Экономический кризис в России на фоне пандемии коронавируса только начинается, заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», – цитирует ТАСС Дворковича.

По его словам, в большей степени это касается малого и среднего бизнеса, его проблемы настигнут «только к концу лета, осенью, может, к концу года». Он добавил, что такие компании постепенно начнут закрываться.

При этом крупные компании, по мнению Дворковича, постепенно начнут наращивать производство к концу лета – началу осени, однако все еще будут очень далеки от докризисного состояния.

«А это означает, что проблемы не уменьшаются, они просто станут в моменте чуть меньше, но накопленные проблемы, большие проблемы будут копиться, и, значит, кризис никуда не денется. К сожалению, во многих отраслях это означает уход с рынка отдельных игроков, дальнейшую консолидацию и выживание только самых успешных», – сказал он.

Ранее японский финансист заявил, что российская экономика в условиях пандемии показала стабильность, эпидемия не стала большим ударом для России.

Напомним, в конце июня в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что уровень деловой активности столичных предприятий превысил показатели до введения ограничений из-за пандемии коронавируса.