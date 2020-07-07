Суточный прирост заразившихся коронавирусом замедлился в России до 0,9%

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 тыс. 368, суточный рост замедлился до рекордно низких 0,9%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, до этого неделю суточный рост не превышал 1%. При этом 12 дней число новых случаев меньше 7 тыс. Общее число заразившихся достигло 694 тыс 230, передает ТАСС.

Тем временем число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 9 тыс. 551, всего выписали 463 тыс. 880 человек.

Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 66,8% от общего числа случаев коронавируса в России.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 6 тыс.368 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 694 тыс. случаев заболевания.

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