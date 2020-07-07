В Киеве захотели «обуздать» Россию на Азове за счет американских катеров

Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что благодаря поставке американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить действия России в Азовском море.

Неижпапа заявил в интервью газете «Думская», что «Азовское море – это не лужа России», и если в Москве считают, что «будут себя вести, как привыкли – у них не получится», передает РИА «Новости».

«Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI – всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту – более эффективными для этого региона», – сказал он.

Контр-адмирал назвал катера Mark VI универсальной платформой, которую можно применять как для патрулирования, так и для высадки диверсионных групп. В то же время он признал, что «самое главное – уметь профессионально их использовать».

Он добавил, что Украина – это первая страна, которая получит эти катера после самих Соединенных Штатов: «Это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели – как поэтапно развивать ВМС Украины».

Напомним, в июне США заявили о намерении поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов.

Mark VI поступили на вооружение в 2016 году, есть разные модификации этих катеров. Одна из них оснащена двумя тяжелыми пулеметами калибра 50 мм и двумя 25-мм пушками с дистанционным управлением.

Отметим, что США давно поставляют Украине списанную технику: в сентябре 2018 года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера 1988 года постройки, сумма сделки составила 9 млн долларов. 30-летние катера, которые на Украине назвали «черметом», в торжественной обстановке принимал экс-глава государства Петр Порошенко.

После появления информации о том, что из-за технического состояния катера долго не могли пересечь океан и добраться до Черного моря, в соцсетях высмеяли старые судна, переданные Киеву.