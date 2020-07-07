Кабмин отклонил проект об увеличении вкладов, доход с которых облагается НДФЛ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об увеличении суммы вкладов, с доходов которых будет взиматься налог с 2021 года.

В марте Госдума приняла закон, по которому НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 млн рублей под ключевую ставку ЦБ. Новый порядок заработает начиная с 2021 года.

Законопроектом предлагается увеличить сумму, используемую для расчета размера процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, исключаемых при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, с одного млн до пяти млн рублей.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – говорится в проекте заключения правительства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что реализация предложения приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках.

«При этом следует учитывать, что изменение порядка налогообложения доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, предусмотренное Федеральным законом, реализовано в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от предусмотренного Федеральным законом снижения тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 30% до 15% с выплат физическим лицам, превышающих минимальный размер оплаты труда», – говорится в документе.

Ранее премьер Михаил Мишустин пояснил, что налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей будет взиматься с сумм более 60 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин предложил ввести этот налог в обращении к россиянам.

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