Троих полицейских Улан-Удэ задержали за избиение подростка на допросе

Три сотрудника полиции из Улан-Удэ задержаны по подозрению в избиении несовершеннолетнего во время допроса, сообщает пресс-служба регионального СК.

«В Октябрьском районе по подозрению в совершении ряда преступлений задержаны три сотрудника местного отдела полиции. Следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ СУСК России по Республике Бурятия возбуждены уголовные дела в отношении трех сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ, связанные с применением недозволенных методов дознания», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По версии следствия, днем 4 июля «сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения».

Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия и занимаются сбором доказательственной базы. Полицейским предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в апреле в Карелии задержали экс-руководителя исправительной колонии № 9 по делу об избиении заключенного.