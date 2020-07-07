Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией

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7 июля, вторник | Последнее обновление — 07:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Госдеп допустил возможность запрета приложения TikTok на территории США
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Для Ефремова есть наказание хуже тюрьмы
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Похоже, от Михаила Ефремова в его деле уже ничего не зависит. Человек, который мнил себя вершителем судеб и гласом поколения, оказался тряпочной игрушкой, и с ним теперь играют, как раньше он играл другие роли. Подробности...
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Зачем японцы напали на Перл-Харбор
Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 5 июля 1940 года, американцы в очередной раз стукнули кулаком по столу, заблокировав японский импорт в свою страну. А вся цепочка событий привела Японию к большой войне и выжженным городам. Как же японцы до такого докатились? Подробности...
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США платили за убийства советских военнослужащих
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали фактически на деньги Соединенных Штатов Америки. Подробности...
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В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки
Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскимиПодробности...
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Россия проголосовала за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?Подробности...
Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.Подробности...
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