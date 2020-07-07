Во вторник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 22 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 28 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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