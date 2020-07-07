На территории бизнес-центра в Петербурге сгорели восемь автомобилей

В Невском районе Санкт-Петербурга на территории бизнес центра (БЦ) «Торгбыттранс» загорелись автомобильная цистерна и стоящие рядом автомобили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о возгорании поступило в 00.37, в Невском районе Санкт-Петербурга по ул. Книпович, дом 9 (БЦ «Торгбыттранс»). По прибытии на территории обнаружилось горение автомобильной цистерны (объем 12 кубометров)», – приводит слова представителя пресс-службы регионального главка МЧС ТАСС.

В 01.56 пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 400 кв. метров. Горение автомобилей на территории бизнес-центра удалось ликвидировать в 04.09.

По предварительной информации огнем уничтожено пять грузовых и три легковых автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. В ликвидации возгорания принимали участие 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

БЦ «Торгбыттранс» расположен недалеко от станции метро «Елизаровская» на юго-востоке Петербурга.

Напомним, в октябре 2018 года при пожаре в порту Италии сгорели несколько сотен Maserati.