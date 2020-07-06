Лукашенко дал интервью босиком после встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял обувь перед интервью в Сочи после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Отрывок продемонстрирован в фильме телеканала «Беларусь 1» «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко».

«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!» – заявил белорусский лидер и прошел к журналисту Агентства теленовостей босиком, передает «Интерфакс».

По словам журналиста Андрея Кривошеева, который брал интервью, беседа с главой Белоруссии состоялось в резиденции Лукашенко в Сочи после встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако в фильме не уточняется, о какой именно встрече идет речь.

«До переговоров было много информационного шума. Переговоры прошли продолжительно, но никаких ярких заявлений не прозвучало», – сказал журналист, добавив, что во время интервью он также был босиком.

«Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью», – признался Кривошеев.

Ранее Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили вопросы двусторонних отношений, интеграции и международных дел. Напомним, 30 июня Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом.