«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и пяти регионах ЦФО

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в понедельник в Москве, Тамбовской, Липецкой, Курской, Воронежской и Белгородской областях в связи с аномальной жарой.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, аномальная жара в Москве продлится до 16.00 понедельника, в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях – до 12.00 вторника.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что воздух в Москве становится более сухим из-за переноса воздушных масс с юго-востока, потому интенсивных дождей в столице не ожидается в ближайшее время. Однако небольшие и локальные осадки прогнозируются до вторника включительно.

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