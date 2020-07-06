Испания ввела новые ограничения из-за COVID-19 и закрыла пляжи

Власти Испании закрыли десятки популярных пляжей из-за опасений распространения COVID-19, сообщили европейские СМИ.

В частности, более 50 пляжей закрыты в Андалусии, из них почти 30 – в Малаге. Многие из них, как ожидается, возобновят работу на этой неделе, – передает «Интерфакс».

На такой шаг местные власти пошли после того, как на выходных пляжи оказались переполнены и люди не соблюдали там социальную дистанцию.

На фоне ситуации с коронавирусом в северо-западном испанском регионе Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения. Там введено обязательное ношение масок и запрещены встречи численностью более 10 человек. Барам и ресторанам необходимо на 50% снизить заполняемость.

В субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры.

Напомним, правительство Испании решило с 21 июня открыть границы со странами Шенгенской зоны.

Испания стала одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса. В стране было выявлено свыше 243,6 тыс. заболевших, более 27,1 тыс. пациентов умерли.

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