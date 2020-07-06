Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халиф поздравил президента России Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса. Затронута проблематика политического урегулирования сирийского кризиса, в том числе с учетом итогов недавно состоявшейся видеоконференции глав государств-гарантов Астанинского процесса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

Ранее Путин во время телефонного разговора поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием.