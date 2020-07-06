Появились данные о состоянии выжившего при крушении Ми-2 под Ростовом пилота

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6 июля, понедельник | Последнее обновление — 09:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о нападении Израиля на ядерный объект в Иране
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Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Русская деревня избавилась от повального пьянства
Русские неправильно понимают американский расизм
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Безвольным тюфяком сейчас быть модно
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...
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У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские
Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки
Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскимиПодробности...
Россия проголосовала за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?Подробности...
Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.Подробности...
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