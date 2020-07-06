Появились данные о состоянии выжившего при крушении Ми-2 под Ростовом пилота

Пилот совершившего жесткую посадку в Ростовской области частного вертолета Ми-2 госпитализирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По словам представителя пресс-службы регионального главка МЧС, «у пострадавшего пилота перелом ноги, ссадины, ушибы», он госпитализирован, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник утром частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, в результате один человек погиб, еще один пострадал.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД