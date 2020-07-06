Госдеп оценил опасность обстрелов «зеленой зоны» Багдада

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6 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 04:20  |  vz.ru
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...
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У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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              Госдеп оценил опасность обстрелов «зеленой зоны» Багдада

                 6 июля 2020, 03:31
              Фото: кадр CNN
              Текст: Антон Никитин

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              Ракетные обстрелы «зеленой зоны» Багдада, где расположены правительственные здания Ирака и иностранные диппредставительства, представляют опасность не только для Соединенных Штатов, заявил представитель Госдепартамента.

              «Нам известно о сообщениях о том, что ракета упала в международной зоне. Иракские службы безопасности ведут расследование. Угроза ракетных обстрелов представляет опасность не только для нас, но и для правительства Ирака, расположенных по соседству дипломатических миссий, жителей бывшей международной зоны и прилегающих районов», – приводит слова представителя Госдепартамента США ТАСС.

              В свою очередь представители сил безопасности Ирака выступили с опровержением информации о ракетном обстреле территории международного аэропорта иракской столицы.

              «Несколько СМИ сообщили о падении ракеты [запущенной из ЗРК типа] «Катюша» возле терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость, Багдадское оперативное командование не докладывало о каких-либо пусках ракет до 00.50. Мы призываем СМИ быть более точными и брать информацию у пресс-службы силовых структур», – говорится в заявлении пресс-службы силовых структур Ирака.

              Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о ракетном обстреле аэропорта Багдада. По сведениям источников телеканала, удар был нанесен по той части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие, однако боеприпас не взорвался. Днем ранее ракетному обстрелу подверглась территория посольства США в Ираке.

              Напомним, в конце июня иракские силы безопасности совершили рейд на базу поддерживаемой Ираном вооруженной группировки «Катаиб Хезболла» в южной части Багдада, где задержали по меньшей мере 14 боевиков. Целью операции было предотвращение планируемой ракетной атаки на «зеленую зону» Багдада. За несколько дней до этого район посольства США в Багдаде подвергся очередному ракетному обстрелу.

              Еще одна ракетная атака произошла 11 июня. На следующий день Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

              В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД России заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

              Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

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