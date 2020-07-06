Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Пожелавшие вернуться на Родину граждане России в воскресенье вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота», свидетельствует информация на онлайн-табло международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 (рейс SU103) в аэропорт Шереметьево – 11.13 мск, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой россиян. В начале июня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила рост числа желающих вернуться из США россиян.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.

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