Победитель «космического» конкурса «Большой перемены» получит поездку на Байконур

Взгляд
5 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:10  |  vz.ru
Разделы

США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...

У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев

Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Украина никогда не вернет Донбасс

    Какие страны заявили об отказе от российского газа

    Обсуждение: 4 комментария

    Турция лишила Россию вековой мечты

      Перейти а раздел…

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...

      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
      Подробности...

      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы восприняли сообщение о том, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП?
          • С гневом

          • С разочарованием

          • С пониманием

          • С радостью

          • С иными чувствами (указать в комментариях)

          Куда бы вы хотели поехать путешествовать по России?
          • Побережье Черного моря (Крым, Анапа, Сочи и т.д.)

          • Побережье Балтийского моря (Калининградская область, Петербург)

          • Центральная Россия (Москва и города Золотого кольца)

          • Северный Кавказ

          • Север России (Архангельск, Вологда, Соловки и т.д.)

          • Сибирь

          • Дальний Восток

          • В иные места (указать в комментариях)

          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин: Поправки к Конституции позволят избежать ошибок СССР
              Трамп заявил о победе США над нацизмом и «свержении коммунистов»В СовФеде прокомментировали создание в США аналога ракетных двигателей РД-180Появились сведения о состоянии здоровья ХазановаПамятник Колумбу в Балтиморе снесли в День независимости США
              Сенатор объяснил право Москвы выдвигать требования КиевуНачалась проверка после стрельбы под Веной с участием россиянЭксперт оценил шансы Канье Уэста стать президентом СШАСтали известны сроки завершения испытаний аппарата «Луна-25»
              Россия ответила на обвинения США в подземных испытаниях ядерного оружияУченые раскрыли замедляющий старение продуктМосквичей проинструктировали о действиях при встрече с дикими кабанамиВ московской больнице пациента насмерть забили ходунками

              Главная тема


              Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

              «Мы не сдадимся»


              Порошенко назвал причину, по которой его обвинили в госизмене

              «поставлена точка на i»


              Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

              армия и вооружение


              Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличилась в разы

              Видео

              мировая пандемия


              Названы наиболее устойчивые к коронавирусу народы

              здоровье нации


              Русская деревня избавилась от повального пьянства

              новейшие вооружения


              В России ответили на призыв США закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон»

              грузовое сообщение


              Крымский мост полностью раскрыл свои преимущества

              до и после


              Андрей Манчук: Европа сливает Украину

              крупный скандал


              Анна Долгарева: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

              неподсудная «элитка»


              Сергей Мардан: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              Победитель «космического» конкурса «Большой перемены» получит поездку на Байконур

              5 июля 2020, 14:57

              Текст: Александра Юдина

              Версия для печати

              В официальном сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте 5 июля подвели итоги творческого конкурса «Впервые в открытом космосе», организованного при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

              Свои работы участники посвятили первому летчику-космонавту, совершившему выход в открытый космос, Алексею Леонову. В этом году исполнилось 55 лет первому выходу человека в открытый космос, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              18 марта 1965 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток» с пилотируемым космическим кораблем «Восход-2» на борту которого находились космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев. Этот полет вошел в историю мировой космонавтики как одна из самых ярких и значимых страниц. Усилиями тысячного коллектива – экипажа космического корабля «Восход-2», инженеров, врачей, ученых и многих других было доказано: дерзновенные мечты можно претворить в жизнь благодаря силе духа, отваге и профессионализму.

              Конкурс детских рисунков «Впервые в открытом космосе» был приурочен ко дню рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Арихиповича Леонова. В конкурсе приняли участие школьники из разных регионов России и из зарубежных стран.  Победителем стала Валентина Удалова из Хабаровска, автор работы «Он открыл нам космическую истину». Благодаря победе Валентина получит уникальную возможность побывать на легендарном космодроме Байконур и увидеть своими глазами пуск ракеты космического назначения. 

              Еще четверым участникам будут направлены памятные подарки Госкорпорации «Роскосмос» – это Анна Ставинога из Севастополя (работа «Первый полет в космос»), Светлана Рожнякова из Москвы (работа «Первый шаг в бесконечность»), Яна Грачева из Новосибирска (работа «Раскол времени») и София Попова из Московской области (работа «От дерзости мысли к воплощению мечты»).

              «Наш совместный с проектом «Большая перемена» творческий конкурс «Впервые в открытом космосе» мы посвятили уникальной личности – инженеру, космонавту, первому человеку, совершившему выход в открытый космос, талантливому художнику Алексею Архиповичу Леонову. Каждый из участников конкурса, подготавливая свою творческую работу, не только мог познакомиться с историей отечественной космонавтики, которая полна ярких событий и достижений, но и прикоснуться к мечте покорения космического пространства, к мечте, с которой начинается первый шаг человека к неизведанному. Мы искренне желаем всем участникам конкурса творческих успехов, реализации своего профессионального пути и будем рады работать вместе в будущем на благо развития российской космонавтики», – подчеркнул директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

              Напомним, что в рамках конкурса «Большая перемена» Госкорпорация «Роскосмос» выступала партнером тематического месяца, посвященного космосу. Школьники встречались с космонавтами, учеными и инженерами космической отрасли, а также посещали образовательные онлайн-курсы от ведущих экспертов в области космонавтики.

              Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова сообщила, что каждую неделю в сообществе конкурса участники узнают полезную информацию от состоявшихся профессионалов в разных сферах – науке и технологиях, волонтерстве, искусстве, урбанистике и сами принимают активное участие в акциях и конкурсах. 

              «В конкурсе «Большая перемена» старшеклассники получают уникальную возможность попробовать то, что обычно доступно не каждому школьнику или недоступно вовсе – поездка на «Байконур» как раз один из таких призов. Многие из ребят уже сейчас делают выбор своей будущей профессии и своего пути. Возможно, для кого-то этот путь будет связан с исследованиями космоса», – отметила Наталия Мандрова.

              Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более одного млн учеников 8-10 классов из всех регионов страны.

              Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

              Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

              Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После тестирования конкурсантов ждёт мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – полуфиналы и финал, который состоится в октябре текущего года.

              В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

              Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

              Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

              Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............