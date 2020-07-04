МИД попросил не уведомивших о прибытии из-за границы россиян вернуть деньги

МИД попросил россиян, ранее застрявших за границей из-за коронавируса, и вернувшихся домой без уведомления, вернуть перечисленные им деньги, пишут СМИ.

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме (...). Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета (...)», – цитирует РИА «Новости» уведомления, поступающие гражданам.

Такие сообщения россияне получают в личных кабинетах на портале Госуслуг и на электронной почте.

В Минкомсвязи уточнили, что рассылка организована по просьбе МИД.

«Сегодня некоторые пользователи портала Госуслуг получили в личные кабинеты и на почту уведомления от МИД РФ с просьбой вернуть государству деньги, которые были им излишне перечислены. Рассылка была организована по просьбе МИД России для нескольких тысяч человек на основе данных, которые предоставил МИД», – уточнили в ведомстве.

В начале мая премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на дополнительные выплаты россиянам за рубежом выделяется еще 500 млн рублей.