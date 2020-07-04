Борющимся с коронавирусом пензенским врачам подарили квартиры

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил 10 медикам, работающим инфицированными коронавирусом пациентами, ключи от квартир, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатором принято решение о выделении медикам 100 квартир. Десяти представителям лечебных учреждений города Пензы ключи от нового жилья вручены главой области лично на стадионе «Первомайский». Большинство из них работает в «красной зоне», спасая человеческие жизни, при этом ежедневно подвергая риску здоровье свое и своих близких», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Торжественная церемония прошла на стадионе «Первомайский». Обращаясь к участникам, глава региона отметил важность работы представителей системы здравоохранения, особенно в период эпидемии.

«Медицинские работники – это герои сегодняшнего времени. Президент России не раз это отмечал. И я хочу сказать слова большой благодарности, выразить признательность нашим врачам, медицинским сестрам, водителям скорой помощи – всем, кто работает в системе здравоохранения, спасает жизнь и здоровье людей», – сказал Белозерцев.

Всего для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Пензенской области привлечено свыше 3 тыс. врачей, сотрудников среднего и младшего звена, отмечается в сообщении.

Напомним, правительство России одобрило выделение 11 млрд рублей на дополнительные выплаты социальным работникам и медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом.

В Пензенской области, по данным портала стопкоронавирус.рф, всего зарегистрировано 5268 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 4910 человек, 46 – умерли, в том числе двое за последние сутки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11 млн человек, около 525 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 674515 случаев заражения, выздоровели 446879 человек, умерли 10027. Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.