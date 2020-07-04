Полицейские пострадали при разгоне незаконной вечеринки в Лондоне

В Лондоне семь сотрудников полиции получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм.

Пресс-служба полиции сообщила, что «сотрудники выехали после жалоб о незаконном музыкальном мероприятии в Хаммерсмит и Фулэм (...) присутствующие встретили полицию враждебно», в результате «семь сотрудников получили ранения», передает РИА «Новости».

Отмечается, что местные жители сообщили о «большом скоплении людей, шуме, антисоциальном поведении и столкновениях».

«Подобные собрания незаконны и сопряжены с опасностью для здоровья населения. Насилие, примененное сегодня вечером в отношении сотрудников полиции, неприемлемо, и мы не допустим подобного ни в каких проявлениях», – заявил заместитель помощника комиссара Лоуренс Тейлор.

По его словам, собравшиеся бросали в полицейских кирпичи и другие предметы.

Отмечается, что всех присутствовавших удалось разогнать к 01.15 (03.15 мск), однако для этого полиции потребовалось подкрепление.

«Никаких задержаний не производилось», – сообщает полиция.

Ранее в Британии командира подлодки уволили после карантинной вечеринки.