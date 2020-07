В российских вузах ввели обязательный масочный режим Европу призвали учесть российское исследование для предупреждения второй волны COVID-19 31 июля 2020, 20:44 Текст: Ольга Никитина

На пороге второй волны коронавируса Европа изучает наиболее эффективные методики противостояния пандемии в разных странах в первую волну, пишет The Brussels Times. По данным издания, самое полное и квалифицированное исследование на эту тему было сделано в России. Европа оказалась на пороге второй волны эпидемии, констатирует издание. По словам автора публикации, число заболевших на континенте резко растет, и страны Евросоюза приостановили возобновление работы своих экономик, а также вернули внутренний пограничный контроль. Правда, существует единое мнение о том, что возврат к полной самоизоляции возможен только как самая крайняя мера, пишет The Brussels Times (перевод представлен «ИноСМИ»). Неожиданно столкнувшись весной с первой волной эпидемии и имея очень мало информации о коронавирусе, европейские страны оказались в безвыходном положении и были вынуждены ввести строгие карантинные меры, невзирая на экономические и социальные издержки, отмечает автор статьи. Сейчас у европейских руководителей есть возможность на основании эмпирического анализа сделать выводы о том, какие меры во время первой волны были эффективны, какие – нет, а также каким странам удалось быстро выйти на плато. В июне аналитическая компания Economist Intelligence Unit опубликовала рейтинг усилий членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) по борьбе с пандемией. Однако методика исследования была подвергнута резкой критике из-за того, что Бельгию поставили на последнее место из-за высоких показателей смертности, хотя подсчет смертей от COVID-19 Брюссель ведет не так, как другие страны. Точность исследования вызвала еще больше сомнений в силу того, что действия США назвали «хорошими», а меры Южной Кореи и Японии – «удовлетворительными». Исследовательский консорциум из Гонконга Deep Knowledge Group провел собственную оценку, и картина стала яснее. Она показала, что Европа движется на двух скоростях: Германия заняла второе место в мире благодаря своему мощному потенциалу системы здравоохранения и эффективному карантину, а Франция и Словакия оказались позади Индии и Мексики, потому что там было проведено недостаточное количество тестов и не хватало важного оборудования. Недавно, пишет The Brussels Times, московская Высшая школа экономики опубликовала собственный анализ, сосредоточившись на 48 странах, где проживает 82,5% населения нашей планеты. «Это одна из самых всесторонних оценок действий разных государств по борьбе с пандемией. В ней выделяются конкретные недостатки и учтены социально-экономические последствия пандемии, которые авторы других исследований обошли стороной», – указывает автор статьи. Он поясняет, что в исследовании ВШЭ проведена оценка эффективности мер борьбы с пандемией коронавируса на основании трех ключевых параметров: медицинского (сумела или нет система здравоохранения выдержать натиск пандемии; количество спасенных жизней), социального (сумела ли страна сохранить доходы и рабочие места) и экономического (удалось ли обеспечить устойчивость экономики). Такой анализ по трем направлениям призван нарисовать целостную картину того, насколько умело и оперативно действовали государства в условиях пандемии, и показать, находили ли они правильные компромиссы в борьбе с распространением вируса, не разрушая экономику и не увольняя людей с работы. «Рейтинг лидеров возглавила Австралия, поскольку ее система здравоохранения намного опередила все прочие страны. А родина авторов исследования Россия оказалась на седьмом месте благодаря масштабному тестированию, а также мерам по поддержанию деловой активности и предотвращению массовых увольнений. Но многие страны ЕС оказались внизу рейтинга, что вызывает серьезную тревогу. Прежде всего, это Испания, которая по количеству смертей на 100 тыс. человек попала на третье место среди всех изученных стран. А Румыния, чьи действия по борьбе с пандемией подверглись жесткой критике, оказалась в рейтинге даже ниже США», – пишет издание. Результаты деятельности европейских стран в исследовании ВШЭ дают определенные указания на то, какие действия следует предпринять и какие меры усовершенствовать до прихода новой волны пандемии. «Благодаря сильным мерам социальной поддержки семь стран из первого десятка по показателям контроля над безработицей – члены ЕС. Их опыт, а также опыт России, Японии и Британии указывает, насколько в предстоящие месяцы важно сохранить оплачиваемые отпуска», – говорится в публикации. Автор указывает также, что многие страны ЕС получили низкие оценки по количеству больничных коек на душу населения, намного отстав от азиатских гигантов Японии и Южной Кореи, а также от ряда бывших советских республик, включая Россию, Белоруссию и Украину, которые выделяют большие средства на оптимизацию системы здравоохранения. «Неслучайно у Германии и Австрии, которые имеют самые высокие в ЕС показатели по койкоместам в больницах, также самые низкие в Евросоюзе показатели смертности. А еще им удалось ослабить меры самоизоляции раньше других после первой волны. Данные ОЭСР указывают, что с 1990-х годов большинство европейских стран резко сократили количество мест в больницах, чтобы снизить расходы на общественное здравоохранение. Но пандемия показала, что эту тенденцию надо срочно менять в противоположную сторону», – говорится в статье. Еврокомиссия еще в апреле предупреждала, что «масштабное тестирование станет ключевым условием замедления пандемии коронавируса и постепенного возвращения к нормальной жизни». «Тем не менее анализ ВШЭ предельно ясно показывает, что некоторые страны – члены ЕС не выполняют данное условие. Британия и Россия – лидеры по числу тестов на душу населения: 17 и 15 тыс. тестов на 100 тыс. человек соответственно. Для сравнения, в Нидерландах на 100 тыс. жителей проведено всего около 4 тыс. тестов, и на прошлой неделе эта страна предупредила, что может вскоре столкнуться с дефицитом тест-систем», – пишет издание. По мнению автора, вторая волна коронавируса неизбежна. «Болезнь будет то наступать, то отступать, пока не появится эффективная вакцина. Использовав самое мощное оружие из своего арсенала – подробные данные по результативности всех мер, посредством которых мир пытается взять пандемию под контроль, – европейские руководители смогут ослабить вторую волну вируса, избежав губительных экономических и социальных последствий», – подчеркивает автор. В четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новые вспышки коронавируса в странах Европы и Северного полушария связаны с ослаблением бдительности молодых людей в летний период.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях