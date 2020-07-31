Европу призвали учесть российское исследование для предупреждения второй волны COVID-19

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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

Чтобы израильский газ достиг Европы, эти трубы должны лечь на глубину трех тысяч метров Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации. Речь идет о израильско-кипрско-греческом трубопроводе EastMed, который должен снабжаться с израильского месторождения «Левиафан». С какими сложностями сталкивается данное начинание и стоит ли России бояться появления нового конкурента? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Начиная с 2014 года в Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все заканчивались одинаково – новой эскалацией конфликта. Подробности...

России пора становиться хранилищем памяти мира

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ

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Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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    Европу призвали учесть российское исследование для предупреждения второй волны COVID-19

    31 июля 2020, 20:44

    Текст: Ольга Никитина

    На пороге второй волны коронавируса Европа изучает наиболее эффективные методики противостояния пандемии в разных странах в первую волну, пишет The Brussels Times. По данным издания, самое полное и квалифицированное исследование на эту тему было сделано в России.

    Европа оказалась на пороге второй волны эпидемии, констатирует издание. По словам автора публикации, число заболевших на континенте резко растет, и страны Евросоюза приостановили возобновление работы своих экономик, а также вернули внутренний пограничный контроль. Правда, существует единое мнение о том, что возврат к полной самоизоляции возможен только как самая крайняя мера, пишет The Brussels Times (перевод представлен «ИноСМИ»).

    Неожиданно столкнувшись весной с первой волной эпидемии и имея очень мало информации о коронавирусе, европейские страны оказались в безвыходном положении и были вынуждены ввести строгие карантинные меры, невзирая на экономические и социальные издержки, отмечает автор статьи. Сейчас у европейских руководителей есть возможность на основании эмпирического анализа сделать выводы о том, какие меры во время первой волны были эффективны, какие – нет, а также каким странам удалось быстро выйти на плато.

    В июне аналитическая компания Economist Intelligence Unit опубликовала рейтинг усилий членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) по борьбе с пандемией. Однако методика исследования была подвергнута резкой критике из-за того, что Бельгию поставили на последнее место из-за высоких показателей смертности, хотя подсчет смертей от COVID-19 Брюссель ведет не так, как другие страны. Точность исследования вызвала еще больше сомнений в силу того, что действия США назвали «хорошими», а меры Южной Кореи и Японии – «удовлетворительными».

    Исследовательский консорциум из Гонконга Deep Knowledge Group провел собственную оценку, и картина стала яснее. Она показала, что Европа движется на двух скоростях: Германия заняла второе место в мире благодаря своему мощному потенциалу системы здравоохранения и эффективному карантину, а Франция и Словакия оказались позади Индии и Мексики, потому что там было проведено недостаточное количество тестов и не хватало важного оборудования.

    Недавно, пишет The Brussels Times, московская Высшая школа экономики опубликовала собственный анализ, сосредоточившись на 48 странах, где проживает 82,5% населения нашей планеты. «Это одна из самых всесторонних оценок действий разных государств по борьбе с пандемией. В ней выделяются конкретные недостатки и учтены социально-экономические последствия пандемии, которые авторы других исследований обошли стороной», – указывает автор статьи.

    Он поясняет, что в исследовании ВШЭ проведена оценка эффективности мер борьбы с пандемией коронавируса на основании трех ключевых параметров: медицинского (сумела или нет система здравоохранения выдержать натиск пандемии; количество спасенных жизней), социального (сумела ли страна сохранить доходы и рабочие места) и экономического (удалось ли обеспечить устойчивость экономики).

    Такой анализ по трем направлениям призван нарисовать целостную картину того, насколько умело и оперативно действовали государства в условиях пандемии, и показать, находили ли они правильные компромиссы в борьбе с распространением вируса, не разрушая экономику и не увольняя людей с работы.

    «Рейтинг лидеров возглавила Австралия, поскольку ее система здравоохранения намного опередила все прочие страны. А родина авторов исследования Россия оказалась на седьмом месте благодаря масштабному тестированию, а также мерам по поддержанию деловой активности и предотвращению массовых увольнений. Но многие страны ЕС оказались внизу рейтинга, что вызывает серьезную тревогу. Прежде всего, это Испания, которая по количеству смертей на 100 тыс. человек попала на третье место среди всех изученных стран. А Румыния, чьи действия по борьбе с пандемией подверглись жесткой критике, оказалась в рейтинге даже ниже США», – пишет издание.

    Результаты деятельности европейских стран в исследовании ВШЭ дают определенные указания на то, какие действия следует предпринять и какие меры усовершенствовать до прихода новой волны пандемии. «Благодаря сильным мерам социальной поддержки семь стран из первого десятка по показателям контроля над безработицей – члены ЕС. Их опыт, а также опыт России, Японии и Британии указывает, насколько в предстоящие месяцы важно сохранить оплачиваемые отпуска», – говорится в публикации.

    Автор указывает также, что многие страны ЕС получили низкие оценки по количеству больничных коек на душу населения, намного отстав от азиатских гигантов Японии и Южной Кореи, а также от ряда бывших советских республик, включая Россию, Белоруссию и Украину, которые выделяют большие средства на оптимизацию системы здравоохранения. «Неслучайно у Германии и Австрии, которые имеют самые высокие в ЕС показатели по койкоместам в больницах, также самые низкие в Евросоюзе показатели смертности. А еще им удалось ослабить меры самоизоляции раньше других после первой волны. Данные ОЭСР указывают, что с 1990-х годов большинство европейских стран резко сократили количество мест в больницах, чтобы снизить расходы на общественное здравоохранение. Но пандемия показала, что эту тенденцию надо срочно менять в противоположную сторону», – говорится в статье.

    Еврокомиссия еще в апреле предупреждала, что «масштабное тестирование станет ключевым условием замедления пандемии коронавируса и постепенного возвращения к нормальной жизни». «Тем не менее анализ ВШЭ предельно ясно показывает, что некоторые страны – члены ЕС не выполняют данное условие. Британия и Россия – лидеры по числу тестов на душу населения: 17 и 15 тыс. тестов на 100 тыс. человек соответственно. Для сравнения, в Нидерландах на 100 тыс. жителей проведено всего около 4 тыс. тестов, и на прошлой неделе эта страна предупредила, что может вскоре столкнуться с дефицитом тест-систем», – пишет издание.

    По мнению автора, вторая волна коронавируса неизбежна. «Болезнь будет то наступать, то отступать, пока не появится эффективная вакцина. Использовав самое мощное оружие из своего арсенала – подробные данные по результативности всех мер, посредством которых мир пытается взять пандемию под контроль, – европейские руководители смогут ослабить вторую волну вируса, избежав губительных экономических и социальных последствий», – подчеркивает автор.

    В четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новые вспышки коронавируса в странах Европы и Северного полушария связаны с ослаблением бдительности молодых людей в летний период.


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