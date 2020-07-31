«Аэрофлот» объяснил ситуацию с рейсами в Турцию и Британию

Авиакомпания «Аэрофлот» решила открыть полеты в Турцию и Британию, планируется проводить их по сокращенной по сравнению до введения ограничений программе, заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

«В связи с поэтапным возобновлением регулярного воздушного сообщения «Аэрофлот» начинает выполнять рейсы по ряду направлений. С 1 августа мы начинаем летать в Лондон и Стамбул, с 10 августа – в Анталью. Хотим обратить внимание пассажиров на то, что полеты будут осуществляться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться. Если рейс был отменен – мы предлагаем разные варианты обмена и переоформления», – рассказала Спивакова РИА «Новости».

Ранее «Аэрофлот» заявлял, что иностранцам из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, без справки об отсутствии COVID-19 будет отказано в перевозке.

Росавиация сообщала, что российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин объявил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.