Украина заявила о ведении совместной с Белоруссией операции на границе

Украинские и белорусские пограничники с середины июля проводят совместную операцию «Зубр – 2020» для противодействия противоправной деятельности на границе, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

«В рамках противодействия противоправной деятельности на украино-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция «Зубр – 2020». Такие совместные мероприятия между пограничниками Украины и Республики Белорусия проходят на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств. Нынешние мероприятия продлятся до конца октября», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Во избежание нарушений на границе пограничники проводят оперативно-разыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них. Помимо пограничных нарядов патрулированием границы занимается и беспилотная авиация.

Пограничные отряды регулярно обмениваются информацией, отметили в Госпогранслужбе.

В четверг пресс-служба белорусского МИД сообщила, что Минск договорился с Киевом об усилении погранрежима для недопущения дестабилизации на фоне избирательной кампании в Белоруссии. Такое решение было принято в связи с задержанием на территории республики 33 россиян, которых, по данным Следственного комитета Белоруссии, подозревают в подготовке массовых беспорядков. Как отмечало белорусское внешнеполитическое ведомство, некоторые из задержанных также имеют украинское гражданство.

В то же время посол России в стране Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».