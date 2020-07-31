Песков оценил публикацию письма Козака в украинских СМИ

Если письмо замглавы администрации президента России Дмитрия Козака действительно было опубликовано украинскими СМИ, то это не самый верный способ ведения переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю, что опубликовали украинские СМИ, я не имел возможности ознакомиться с этим. Второе, если действительно было опубликовано письмо коллеги Козака, то, наверное, это не самый правильный способ ведения дел в плане очень сложных переговоров по теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал Песков, передает РИА «Новости»

Ранее он назвал передергиванием сообщения о сворачивании переговоров по Донбассу.

Напомним, СМИ сообщили, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

В уже Москве ответили на слухи в украинских СМИ о «планах России» выйти из переговоров по Донбассу.