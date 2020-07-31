Сбор-поход с участием более 20 кораблей начался на Балтфлоте

Более 20 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота в рамках начавшегося сбор-похода проведут учения в море, отработают комплекс плановых учебно-боевых задач, сообщила пресс-служба флота.

«На первом этапе учений экипажи свыше 29 кораблей и судов обеспечения Балтийской военно-морской базы выполнят учебно-боевые задачи в пункте базирования, в рамках которого проведут подготовку к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Затем в море корабли решат ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне. Также в районах боевой подготовки экипажи боевых кораблей с помощью вспомогательных судов пополнят запасы топлива и воды, проведут загрузку оружия в море.

В учениях задействованы корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера. Для обеспечения выполнения учебно-боевых задач активно будут использованы самолеты и вертолеты морской авиации флота.

Одним из главных этапов учений станет высадка морского десанта на необорудованное побережье в районе флотского полигона Хмелевка в Калининградской области.

Напомним, в мае Западный военный округ провел оборонительные учения Балтийского флота и шестой армии.

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