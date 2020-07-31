Онлайн-защиту проектов конкурса «Моя страна – моя Россия» запланировали на август

В начале августа стартует второй месяц очных защит проектов XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что в 2020 году «Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» успешно перевел очные защиты в онлайн-формат», в июне определили победителей в девяти номинациях конкурса, «посвященных сферам туризма, экологии, энергетики, повышению качества жизни в городах и селах страны», следует из сообщения, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«В августе защиты пройдут еще в 10 номинациях, а финал одной из главных номинаций конкурса этого года – «Моя страна. Моя история. Моя Победа», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы надеемся провести осенью в очном формате», – добавил он.

В период второго месяца онлайн-защит пройдут финалы конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинациях «Моя Арктика» и «Мой Дальний Восток», проводимых при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, «Большая технологическая разведка моей страны» при поддержке Пермского национального исследовательского политехнического университета, «Цифровая среда для повышения качества жизни в регионах» при поддержке Российского общества «Знание», «Мое здоровье» при поддержке Министерства здравоохранения и Уральского государственного медицинского университета, номинациях «Моя семья», «Моя педагогическая инициатива» и «Мои открытые университеты», проводимых при поддержке Российской академии образования, а также номинации «Мой родной язык» при поддержке Российской академии образования и Мордовского государственного педагогического института имени Евсеева.

В XVII сезоне у участников конкурса появилась возможность получить грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи. В рамках публичных защит эксперты Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, который также является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», оценят работы конкурсантов, лучшие решения будут рекомендованы к получению грантов на реализацию собственных проектов.

«Ежегодно Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи проходит в двух форматах: заочном и в рамках публичных защит на молодежных образовательных форумах. 2020 год стал первым годом сотрудничества с конкурсом «Моя страна – моя Россия» и уже показал состоятельность данного опыта во время первого месяца онлайн-защит. В начале лета наши эксперты прослушали проекты конкурсантов от 17 до 30 лет в части номинаций и отобрали лучшие инициативы, которые будут рекомендованы к присуждению гранта. С нетерпением ждем знакомства с новыми участниками и их проектами, каждый из которых, уверен, достоин особого внимания и поддержки», – отметил руководитель агентства Александр Бугаев.

Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия» Лариса Пастухова отметила, что 2020 год стал годом вызовов и новых возможностей для многих, а в системе образования это особенно заметно: «В рамках проекта «Моя страна – моя Россия» появились новые направления: запущен дистанционный образовательный проект #УчимсяВместе для экспертов, выпускников и педагогов–наставников конкурсантов. Успешно в новом онлайн-формате проходят и защиты конкурсантов. Для нас особенно важно, что члены сообщества конкурса активно участвуют в работе с последствиями пандемии в регионах России, реализуя конкретные проекты в волонтерском формате на местах».