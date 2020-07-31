Водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе в Сочи

Полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В пятницу в Сети появилась информация о том, что мужчина выволок из автомобиля женщину с двумя детьми. Женщина потребовала, чтобы водитель, который вез семью на отдых в Сочи, вернул хотя бы 2 тыс. рублей, которые были заплачены за поездку. По информации полиции, инцидент произошел в четверг недалеко от поселка Лазаревское.

«Двигались они из Геленджика в Сочи. Двое детей там было. У нас материал зарегистрирован, проводится проверка. Водителя установили, с ним связались», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, причиной конфликта на трассе стало поведение детей в машине.

«Дети начали беситься, а он (водитель) попросил мать их успокоить. Она не могла на них повлиять, и водитель их высадил», – пояснил собеседник агентства.

Напомним, в марте в Москве таксист ограбил пассажирку и выкинул ее из автомобиля после замечания о громкой музыке.