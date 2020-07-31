Хаменеи назвал новые санкции Вашингтона преступлением против Ирана

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал санкции США преступлением против республики.

Хаменеи сделал соответствующее заявление на фоне расширения Вашингтоном ограничительных мер в отношении иранских ядерной, ракетной и военной программ, передает ТАСС.

«Санкции США – это преступление против Ирана», – сказал он.

Напомним, США расширили санкции против ядерной, ракетной и военной программ Ирана.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что шансы на сохранение ядерной сделки с Ираном остаются, Москва и Тегеран прилагают все усилия для этого.