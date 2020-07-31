Россиян предупредили о похолодании Синоптики рассказали о погоде в столице 31 июля 2020, 03:55 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 15 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 18 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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