Профессор назвал полезные свойства персиков

Персики помогают пищеварительной системе и способствуют заживлению ран, сообщил профессор, доктор биологических наук Валерий Мелик-Гусейнов.

«Плоды усиливают секреторную деятельность пищеварительных желез, способствуют перевариванию жирной пищи и обладают противорвотным свойством», – рассказал Мелик-Гусейнов в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он также отметил, что кашицу, приготовленную из свежих листьев, прикладывают к раневой поверхности при абсцессах, фурункулах, ожогах, при нейродерматитах и других кожных заболеваниях.

Профессор рекомендовал употреблять персики людям, страдающим от гастритов, энтерколитов, болезней печени. Этот фрукт также полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Шведские ученые заявляли, что корица обладает рядом целебных свойств, в частности она позволяет регулировать и снижать уровень сахара в крови, а также улучшать процессы пищеварения.