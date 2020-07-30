Пекин потребовал от США и Британии прекратить сознательную дискредитацию Китая

Китай призывает США и Великобританию прекратить подавлять китайские компании и обеспечить справедливую среду для их работы, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Как подчеркнул дипломат, США и Британия без каких-либо убедительных доказательств существования рисков подвергают дискриминации и вытесняют с рынка китайские компании, «что само по себе - явное нарушение принципов рыночной экономики и правил свободной торговли», передает РИА «Новости».

«Это не проблема компании или отрасли, а проблема таких стран, как США и Великобритания, политизирующих бизнес и технические вопросы любой ценой, это акт экономического запугивания. Мы серьезно обеспокоены этим и призываем Соединенные Штаты Америки, Великобританию и другие страны прекратить обобщать концепцию национальной безопасности, прекратить сознательно дискредитировать Китай, прекратить необоснованно подавлять конкретные китайские компании и обеспечить справедливую и недискриминационную среду для нормальной работы китайских компаний», – заявил посол.

Он отметил, что Китай примет все необходимые меры для защиты прав и интересов китайских предприятий.

«Мы считаем, что большинство стран будут принимать решения, которые наилучшим образом отвечают интересам их людей и бизнеса, исходя из существа этого вопроса и принимать правильные меры. У нас достаточно уверенности в этом. Китай надеется на сотрудничество со всеми странами на основе принципов равенства, взаимной выгоды и обоюдного согласия», – добавил Чжан Ханьхуэй.

Китай призвал США прекратить распространение «политических вирусов», отметил посол, добавив, что «попытками повернуть вспять колесо истории США в конечном итоге попадут в собственную ловушку».

«Китай решительно скажет «нет» гегемонизму США и решительно примет меры для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны», – заявил посол.

Напомним, США внесли Huawei в черный список в 2019 году и до сих пор продолжают ограничивать экспорт американских технологий для китайской компании. Также Госдепартамент США начал кампанию с целью убедить остальные страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования Huawei.

Кроме того, совет национальной безопасности США убеждает европейские страны прекратить сотрудничество с крупнейшим в Китае производителем оборудования для досмотра Nuctech Co.

Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G. С 31 декабря британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei.

США пригрозили Бразилии «последствиями» за сотрудничество с Huawei.

В 2019 году президент России Владимир Путин сообщил о поддержке китайских компаний на российском рынке.