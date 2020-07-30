В Германии выразили протест американским сенаторам из-за «Северного потока – 2»

Фракция либеральной Свободной демократической партии (СвДП) бундестага направила американским сенаторам Теду Крузу и Джинн Шейхин письмо, выразив в нем протест против готовящихся санкций в отношении «Северного потока – 2», заявил официальный представитель фракции по вопросам энергетики Мартин Нойманн.

«Потому что позиция коллег в парламентской фракции СвДП ясна: мы не допускаем вмешательства Америки в европейские дела», – отметил он, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг руководитель австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил о необходимости «политического ответа» на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Власти Германии регулярно заявляют, что отвергают экстерриториальные санкции в отношении «Северного потока – 2», однако конкретных мер со стороны Берлина до сих пор не принято. По данным СМИ, у Берлина нет никакого ответного плана на случай санкций США из-за «Северного потока – 2». В то же время из-за ситуации вокруг газопровода Восточный комитет германской экономики изменил свое мнение о том, что жестких мер в отношении США следует избегать.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.