После нападения женщины на девочку на детской площадке в Петербурге начата проверка

Полиция проводит проверку после публикации в Сети видеозаписи, на которой запечатлена драка между 11-летней девочкой и женщиной на детской площадке в Петербурге, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

«Сотрудники полиции Невского района проводят проверку по факту получения несовершеннолетней девочки травм на детской площадке», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ребенка госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Девочка объяснила, что у нее произошел конфликт с незнакомой женщиной на детской площадке в Невском районе города. После оказания медицинской помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

Личность женщины устанавливается.

В Сети публиковали видеозапись, на которой женщина несколько раз толкнула девочку на землю, бросила рядом самокат и назвала «мразью» и «дрянью». В ответ девочка попыталась несколько раз ударить женщину.

В июле правоохранители задержали женщину, побившую трехлетнюю внучку в лифте в Красноярске. По версии следствия, подозреваемая вместе со своей трехлетней внучкой пришла в гости к знакомой. По пути домой девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение женщины.