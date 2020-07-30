Клишас указал на признание в мире наказаний за отчуждение территорий

Серьезная уголовная ответственность за действия, направленные на отчуждение территории государства, является распространенной международной практикой, заявил сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации изменений в Конституции Андрей Клишас.

Клишас указал, что в Китае, Германии и Нидерландах «действия, направленные на откол части страны, наказываются лишением свободы до пожизненного (срока)», это «достаточно распространенная» практика, когда «такого рода деяния (...) криминализируются государством, и за них назначаются достаточно серьезные наказания», передает ТАСС.

При этом парламентарий считает, что в сфере правоприменения планируемых норм о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму возможны злоупотребления, «особенно если кто-то высказывается неосторожно в соцсетях».

По его мнению, этот вопрос требует дополнительного обсуждения с Верховным судом, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев зяавил, что поправка к Конституции о территориальной целостности России была положительно принята в международном сообществе.

«Это норма, новая для нашей Конституции, является общепринятой нормой в международных, межгосударственных отношениях», – добавил он.

Вместе с тем Клишас сообщил, что основной блок законов, которые необходимо принять после изменения Конституции, будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию, передает «Интерфакс».

Всего законов около 100. По его словам, «особенно много отраслевых законов потребует работы еще в период весенней сессии, уже в следующем 2021 году в парламенте».

Сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации изменений в основной закон Павел Крашенинников тоже отметил, что «в осеннюю сессию эта сотня законов вряд ли будет вся принята, потому что нас для нас важно качество». По его словам, у законодателей нет конкретных сроков по принятию соответствующих документов. Необходимо, чтобы все они были «качественные, выверенные и не противоречили друг другу».

Вместе с тем сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева заявила, что все регионы должны создавать свои рабочие группы для аудита правовой базы и его приведения в соответствие с поправками, все предложения и вопросы можно направлять в рабочую группу по мониторингу реализации положений основного закона.

«Едва ли не самое важное – это не допустить временной и смысловой разрыв вступления поправок в Конституцию на всей территории России», – подчеркнула она.

Напомним, Госдума окончательно приняла закон, в котором уточняется понятие «экстремизм» – указывается, что к нему относится и нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части территории страны (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами).

Кроме того, на рассмотрение депутатов внесены законопроекты, предусматривающие наказание за призывы и действия по отчуждению территорий. Таким образом, терминология закона «О противодействии экстремистской деятельности» приводится в соответствие с обновленной Конституцией.

Авторы инициативы – депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – также внесли в Госдуму пакет аналогичных поправок в КоАП, УК и УПК, в которых конкретизируется наказание за призывы и действия по отчуждению территорий.

Ранее о важности запрета на отчуждение российских территорий указывал президент Владимир Путин.