Отбивших у сотрудника ДПС пьяного водителя жителей Чувашии наказали

Двое жителей Чувашии, которые напали на инспектора ДПС, чтобы помочь бежать задержанному за пьяную езду водителю, заплатят штрафы по 100 тыс. рублей за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает региональный СК.

Следствием и судом установлено, что около 4 часов 3 мая инспектор ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2109 под управлением нетрезвого водителя на дороге между городом Канаш и селом Янтиково. Водитель проигнорировал требование инспектора остановиться и поехал дальше. Инспектор на служебном автомобиле последовал за нарушителем. Вскоре машина нарушителя съехала в поле и, застряв в грязи, остановилась.

«Во время разбирательства и составления на нарушителя протокола об административном правонарушении к месту подъехал 20-летний сын административно-задержанного с друзьями, которые попытались уговорить сотрудников полиции не составлять протокол. Когда им это не удалось, нарушитель попытался сбежать, а его сын вместе со своим другом несколько раз ударили руками и ногами инспектора ДПС», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Затем нарушитель и его сын сели в машину и попытались скрыться с места происшествия. Однако инспектор произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля, после чего машина остановилась.

«Двое молодых людей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговором суда им назначено наказание в виде штрафов в размере 100 тыс. рублей каждому», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что в отношении отца 20-летнего осужденного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Напомним, в 2018 году под Ростовом-на-Дону пассажиры попытались отбить пьяного водителя у инспекторов ДПС, напав на полицейских. В итоге инспектору пришлось выстрелить в воздух, чтобы успокоить нападавших.