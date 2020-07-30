Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 30 июля 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 18 градусов тепла, ожидается ливневый дождь. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 21 градуса, возможна гроза. Ветер прогнозируется западный, силой 3-4 м/с, при грозе – порывистый, до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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