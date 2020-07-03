Басков раскрыл секрет своего похудения на 15 кг

Певец Николай Басков рассказал, что за период режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса, сбросил около 15 килограммов, и раскрыл свой секрет похудения.

Артист решил после начала режима самоизоляции «уделить время себе», сел на диету, совмещая ее со спортом, а также принимал комплекс витаминов, нужных его организму, пишет «Комсомольская правда».

«Вечером старался отказываться от ужина. Но иногда все же позволяю себе днем съесть одно мороженое», – рассказал певец.

По его словам, роль в похудении сыграло и то, что он равнодушен к алкоголю. Артист также опроверг ходившие слухи о том, что тот сбросил вес при помощи медикаментов. «Чего только не написали про мою диету, мол, Николай Басков делал какие-то уколы, пил таблетки, уехал в клинику какую-то. Кто-то, видимо, решил хайпануть на теме моего похудения, потому как я ничего не колю, у меня, как видите, есть морщины», – добавил Басков.

Напомним, в конце июня певец показал результаты своего похудения, опубликовав в Instagram-аккаунте фото до и после, чем удивил россиян. Он подписал выложенные фото «меня теперь тоже не узнают».

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев поразил подписчиков в соцсетях своим внешним видом. По словам музыканта, он похудел на 100 килограммов. Продюсер опубликовал в Instagram фото, на котором стоит в одной штанине своих шортов.

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