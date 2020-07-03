«Быстрые» тесты на СOVID-19 доказывают свою эффективность

В медицинском сообществе вызревает понимание, что основанный на экспресс-тестах быстрый скрининг СOVID-19 нужно внедрять как можно более широко. Особенно в тех регионах и на тех территориях, где нет такой развитой лабораторной и медицинской инфраструктуры.

Россия вышла в мировые лидеры не только по ежедневному охвату тестированием (300 тыс. анализов), но и по разнообразию тест-систем. По состоянию на 29 июня в стране официально зарегистрировано 86 вариантов определения вирусного статуса, при которых используются продукция и технологии более чем полусотни отечественных и зарубежных производителей, пишут «Аргументы и факты».

Лидерами - как по объёму предложения, так и по количеству производимых анализов - остаются скрининговые «тяжеловесы»: лабораторные тесты на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), нацеленные на непосредственное выявление РНК вируса в мазке. Кроме того, всё чаще используются быстрые системы иммунохроматографического анализа (ИХА). Они представляют собой тест-полоску, которая по простоте «эксплуатации» напоминает тест на беременность. Просто и быстро выявляется косвенный признак заболевания - иммуноглобулины, специфичные к коронавирусу.

Нацеленность быстрых тестов на выявление в организме не генетического материала вируса, а носителей иммунного ответа отнюдь не означает, что такая методика менее точна, нежели ПЦР-тестирование. Специалисты знают: несмотря на то, что ПЦР считается золотым стандартом диагностики и важнейшим инструментом для постановки диагноза, у него есть ахиллесова пята - возможность существенного снижения точности диагностики вследствие громоздкой многоступенчатой технологии забора, обработки и исследования биоматериала. Это может приводить к ошибкам из-за неправильного забора мазка, некорректной транспортировки биоматериалов в лабораторию, нештатном использовании реагентов для выделения РНК вируса или неточной настройки оборудования. Кроме того, у ПЦР недостаточно высокая оперативность: от момента забора материала на анализ до получения клинически достоверного результата проходит минимум 3-4 часа. Обычной практикой стало получение результата на третий или четвертый день после процедуры тестирования.

По сравнению с ПЦР-диагностикой тест-полоски, используемые при экспресс-диагностике на СOVID-19, позволяют получить результаты в течение 10 минут. ИХА-методику, на которой основано их применение, широко используют крупные организации для быстрого тестирования сотрудников. Чтобы развернуть мобильный пункт диагностики, достаточно отдельного помещения и медработника любого уровня подготовленности.

К сожалению, достоверность получаемой таким образом информации о состоянии здоровья человека в ряде случаев оставляет желать лучшего. Дело в том, что огромное количество тестов, представленных сейчас на отечественном рынке, требуют дополнительной проверки. И ряд тестов (в основном китайских производителей) получают нарекания во многих странах, где их использовали. А в Италии, Великобритании, Испании даже публично заявили о возврате миллионов быстрых тестов в Китай в связи с их крайне низким качеством. Касается это и России. Большинство зарегистрированных у нас тест-систем (особенно китайского происхождения) имеют точность существенно ниже 90%. Такая ситуация компрометирует сам метод экспресс-тестов.

Смещение центров производства и экспорта из Северной Америки и Европы в Азию вызвано, как считают эксперты, не только объективными, но и субъективными причинами. Во-первых, в условиях пандемии ведущие мировые производители США, Великобритании, Германии под давлением своих правительств были вынуждены удовлетворять спрос только своих стран. Во-вторых, снижению доверия к европейским поставщикам способствовал ряд скандалов, вскрывших поставки адаптированных к европейскому рынку китайских тест-систем. Например, проведённое в Евросоюзе независимое расследование показало, что компания Biozek из Нидерландов фактически лишь упаковывает и брендирует произведённые в Китае тесты.

В частности, в Россию поставлялись тесты китайского производителя Innovita. «Мы одними из первых вывели на рынок тесты, и это была продукция именно Innovita, произведённая в КНР, - приводит издание слова руководителя компании «Авивир» Федора Куркина. - Эти тесты одними из первых в мире получили разрешения на применение как в Китае, так и в США. К сожалению, опыт оказался скорее негативным. Да, тесты работали. Но чувствительность оставляла желать лучшего. Кроме того, мы были вынуждены заменить большое количество продукции из-за брака».

Тем не менее на рынке есть экспресс-тесты, которые по точности сопоставимы с результатами тестирования в лабораторных условиях. Их главный производитель и поставщик - Южная Корея. Южнокорейские производители работают в условиях предельно жестких национальных требований и стандартов качества. Компании обязуют не только сертифицировать каждую партию своей продукции, но и получать на каждый продукт отдельное разрешение на экспорт (Certificate of Free Sale). Это гарантирует, что производители отправляют продукцию, удовлетворяющую самым высоким требованиям по качеству.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 26 тест-систем, работающих в формате экспресс-теста по крови. Есть, к примеру, продукция Sugentech - крупнейшего корейского фармацевтического холдинга, специализирующегося на экспресс-тестах и представленного в листинге Сеульской фондовой биржи. Не отстает от него и SD Biosensor, который был основан ещё в 1990 году как производитель глюкометров и липидометров. Относительно новым игроком на рынке является компания Wells Bio - производит одни из самых чувствительных в мире тестов и работает в основном на рынок Бразилии и других стран Южной Америки.

Продукцию корейских производителей Sugentech, Wells Bio и RapiGEN (использует инновационный метод обнаружения вируса за 5 минут по мазку) на российском рынке представляет компания «Авивир». Она зарегистрировала и поставляет тест-системы, признанные мировыми лидерами в этой области. Теперь компания имеет дело только с корейскими производителями. «Всё, что мы видели и перепроверяли в России, работает не хуже ИФА и другой громоздкой лабораторной диагностики», - считает Федор Куркин.

Уже сейчас не только среди экспертов, но в медицинском сообществе вызревает понимание, что основанный на экспресс-тестах быстрый скрининг нужно внедрять как можно более широко. Особенно в тех регионах и на тех территориях, где нет такой развитой лабораторной и медицинской инфраструктуры, как в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. При этом отказываться от лабораторной диагностики не нужно – ее необходимо использовать для контроля и верификации части получаемых результатов.

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