«Быстрые» тесты на СOVID-19 доказывают свою эффективность

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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограничены. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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Когда говорит травма, разум молчит

Алексей Алешковский, сценарист
Мы можем или воевать, или договариваться: третьего не дано. Признание за другими таких же прав и свобод не означает их победы над вами, оно означает вашу победу над самим собой. Подробности...
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Каким будет мир без лидерства США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России. Подробности...
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              «Быстрые» тесты на СOVID-19 доказывают свою эффективность

              3 июля 2020, 18:45

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              В медицинском сообществе вызревает понимание, что основанный на экспресс-тестах быстрый скрининг СOVID-19 нужно внедрять как можно более широко. Особенно в тех регионах и на тех территориях, где нет такой развитой лабораторной и медицинской инфраструктуры.

              Россия вышла в мировые лидеры не только по ежедневному охвату тестированием (300 тыс. анализов), но и по разнообразию тест-систем. По состоянию на 29 июня в стране официально зарегистрировано 86 вариантов определения вирусного статуса, при которых используются продукция и технологии более чем полусотни отечественных и зарубежных производителей, пишут «Аргументы и факты».

              Лидерами - как по объёму предложения, так и по количеству производимых анализов - остаются скрининговые «тяжеловесы»: лабораторные тесты на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), нацеленные на непосредственное выявление РНК вируса в мазке. Кроме того, всё чаще используются быстрые системы иммунохроматографического анализа (ИХА). Они представляют собой тест-полоску, которая по простоте «эксплуатации» напоминает тест на беременность. Просто и быстро выявляется косвенный признак заболевания - иммуноглобулины, специфичные к коронавирусу.

              Нацеленность быстрых тестов на выявление в организме не генетического материала вируса, а носителей иммунного ответа отнюдь не означает, что такая методика менее точна, нежели ПЦР-тестирование. Специалисты знают: несмотря на то, что ПЦР считается золотым стандартом диагностики и важнейшим инструментом для постановки диагноза, у него есть ахиллесова пята - возможность существенного снижения точности диагностики вследствие громоздкой многоступенчатой технологии забора, обработки и исследования биоматериала. Это может приводить к ошибкам из-за неправильного забора мазка, некорректной транспортировки биоматериалов в лабораторию, нештатном использовании реагентов для выделения РНК вируса или неточной настройки оборудования. Кроме того, у ПЦР недостаточно высокая оперативность: от момента забора материала на анализ до получения клинически достоверного результата проходит минимум 3-4 часа. Обычной практикой стало получение результата на третий или четвертый день после процедуры тестирования.

              По сравнению с ПЦР-диагностикой тест-полоски, используемые при экспресс-диагностике на СOVID-19, позволяют получить результаты в течение 10 минут. ИХА-методику, на которой основано их применение, широко используют крупные организации для быстрого тестирования сотрудников. Чтобы развернуть мобильный пункт диагностики, достаточно отдельного помещения и медработника любого уровня подготовленности.

              К сожалению, достоверность получаемой таким образом информации о состоянии здоровья человека в ряде случаев оставляет желать лучшего. Дело в том, что огромное количество тестов, представленных сейчас на отечественном рынке, требуют дополнительной проверки. И ряд тестов (в основном китайских производителей) получают нарекания во многих странах, где их использовали. А в Италии, Великобритании, Испании даже публично заявили о возврате миллионов быстрых тестов в Китай в связи с их крайне низким качеством. Касается это и России. Большинство зарегистрированных у нас тест-систем (особенно китайского происхождения) имеют точность существенно ниже 90%. Такая ситуация компрометирует сам метод экспресс-тестов.

              Смещение центров производства и экспорта из Северной Америки и Европы в Азию вызвано, как считают эксперты, не только объективными, но и субъективными причинами. Во-первых, в условиях пандемии ведущие мировые производители США, Великобритании, Германии под давлением своих правительств были вынуждены удовлетворять спрос только своих стран. Во-вторых, снижению доверия к европейским поставщикам способствовал ряд скандалов, вскрывших поставки адаптированных к европейскому рынку китайских тест-систем. Например, проведённое в Евросоюзе независимое расследование показало, что компания Biozek из Нидерландов фактически лишь упаковывает и брендирует произведённые в Китае тесты.

              В частности, в Россию поставлялись тесты китайского производителя Innovita. «Мы одними из первых вывели на рынок тесты, и это была продукция именно Innovita, произведённая в КНР, - приводит издание слова руководителя компании «Авивир» Федора Куркина. - Эти тесты одними из первых в мире получили разрешения на применение как в Китае, так и в США. К сожалению, опыт оказался скорее негативным. Да, тесты работали. Но чувствительность оставляла желать лучшего. Кроме того, мы были вынуждены заменить большое количество продукции из-за брака».

              Тем не менее на рынке есть экспресс-тесты, которые по точности сопоставимы с результатами тестирования в лабораторных условиях. Их главный производитель и поставщик - Южная Корея. Южнокорейские производители работают в условиях предельно жестких национальных требований и стандартов качества. Компании обязуют не только сертифицировать каждую партию своей продукции, но и получать на каждый продукт отдельное разрешение на экспорт (Certificate of Free Sale). Это гарантирует, что производители отправляют продукцию, удовлетворяющую самым высоким требованиям по качеству.

              На сегодняшний день в России зарегистрировано 26 тест-систем, работающих в формате экспресс-теста по крови. Есть, к примеру, продукция Sugentech - крупнейшего корейского фармацевтического холдинга, специализирующегося на экспресс-тестах и представленного в листинге Сеульской фондовой биржи. Не отстает от него и SD Biosensor, который был основан ещё в 1990 году как производитель глюкометров и липидометров. Относительно новым игроком на рынке является компания Wells Bio - производит одни из самых чувствительных в мире тестов и работает в основном на рынок Бразилии и других стран Южной Америки.

              Продукцию корейских производителей Sugentech, Wells Bio и RapiGEN (использует инновационный метод обнаружения вируса за 5 минут по мазку) на российском рынке представляет компания «Авивир». Она зарегистрировала и поставляет тест-системы, признанные мировыми лидерами в этой области. Теперь компания имеет дело только с корейскими производителями. «Всё, что мы видели и перепроверяли в России, работает не хуже ИФА и другой громоздкой лабораторной диагностики», - считает Федор Куркин.

              Уже сейчас не только среди экспертов, но в медицинском сообществе вызревает понимание, что основанный на экспресс-тестах быстрый скрининг нужно внедрять как можно более широко. Особенно в тех регионах и на тех территориях, где нет такой развитой лабораторной и медицинской инфраструктуры, как в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. При этом отказываться от лабораторной диагностики не нужно – ее необходимо использовать для контроля и верификации части получаемых результатов.

              Имеются противоказания. Проконсультируйтесь у врача-специалиста. 18+.



               
               
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