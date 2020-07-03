В Общественной палате готовы к экспертизе новых законов после обновления Конституции

На членов рабочей группы по подготовке поправок возлагается новая задача – экспертиза законов, которые потребуются в свете обновления Конституции, сообщила газете ВЗГЛЯД секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. В пятницу Владимир Путин провел совещание с членами группы.

«Во время встречи произошел живой обмен впечатлениями и предложениями. Каждый получил возможность выступить и обменяться идеями. В частности, мы услышали, что перед нашим коллективом, который сложился к настоящему времени в рамках группы, ставится новая задача – мониторинг законотворческой деятельности. На нас возлагается новая надежда. Мы понимаем, что эта деятельность будет начата Госдумой довольно быстро и палата готова проводить экспертизу», – пообещала секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Как ожидается, будет подготовлено около сотни законопроектов, уточнила секретарь. «Будем внимательно следить за тем, какие отрасли и сферы затрагивают эти документы. Если они касаются социальной сферы или защиты прав граждан, обязательно проведем общественную экспертизу», – заверила Михеева.

Напомним, в середине января президент Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон. В нее вошли депутаты, сенаторы, научные, культурные и общественные деятели – всего 75 человек. На этой неделе в ходе всенародного голосования поправки были одобрены. В пятницу президент подписал указ о внесении их в Конституцию, поправки вступают в силу с 4 июля.

В ходе встречи с членами группы в пятницу Путин предложил сохранить этот коллектив и продолжить его деятельность. Глава государства отметил, что предстоящее теперь обновление законодательной базы потребует огромных усилий. Как напомнил президент, в ходе общественного обсуждения поправок зимой звучало много полезных инициатив россиян, которые в итоге не попали в текст обновленного Основного закона.

«Все упаковать в Конституцию практически невозможно, да и не нужно. Предложения, которые поступили от людей и которые не могут быть включены в Конституцию, но представляют собой безусловную ценность для общества, они без всяких сомнений должны быть реализованы – либо в законах, либо в подзаконных актах», – призвал Путин. Он призвал членов рабочей группы проводить экспертизу этих будущих законов и подзаконных актов.

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