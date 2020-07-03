Песков назвал тему беседы Путина и Лукашенко во Ржеве

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во Ржеве имели возможность обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений, интеграции и международных дел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президенты во Ржеве имели возможность обменяться мнениями, действительно. Краткое общение состоялось, обсудили и двусторонние отношения, и темы интеграционные, и в целом обменялись мнениями о международных делах», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, 30 июня Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом.