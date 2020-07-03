Бельгийский политолог: «Путинская» Конституция демократичнее «ельцинской»

«Большинство россиян доверяют политике президента и поддержали его управленческие стратегии в обеспечении демократии», – сказала газете ВЗГЛЯД бельгийский политолог Милка Малфет, комментируя итоги голосования по поправкам к Конституции РФ.

«Путинская конституция» выглядит более демократичной, чем прежняя «ельцинская», которая во главу угла ставила крупный капитал, – сказала Милка Малфет. – Изменения в Основной закон предполагают усиление системы разделения власти и отражают традиционные христианские ценности, которые фокусируются на обществе и его потребностях, а не на желаниях отдельных индивидуумов».

По словам эксперта, президент России Владимир Путин больше внимания уделяет республиканским свободам, а не либеральным, которые популярны на Западе. «Цель поправок – забота государства о коллективных интересах и российском обществе в целом. Изменения расширяют спектр гражданских прав, например, повышается минимальный уровень заработной платы, вводится ежегодная индексация пенсий», – пояснила Малфет.

Говоря о причинах массовой поддержки поправок со стороны населения России, эксперт отметила, что большинство россиян доверяют политике президента и «поддержали его управленческие стратегии в обеспечении процветания демократии». «Несмотря на то, что для России характерно централизованное управление – это не менее демократическая страна, чем государства Европы», – полагает собеседница.

По ее словам, при противодействий таким угрозам как терроризм, организованная преступность, нелегальная миграция и распространение коронавируса – централизованный подход к управлению государством смотрится более выигрышным.

«Фундаментальные права человека – право на жизнь, на безопасность, на общественное здравоохранение, – в данном случае защищены в большей степени, чем в децентрализованных странах. Кроме того, стабильные правительственные структуры, характеризующиеся адекватными правоохранительными органами, лучше справляются с политическими рисками», – заключила Милка Малфет.

Напомним, в пятницу Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции. Подписан итоговый протокол. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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