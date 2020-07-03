Кремль отказался принимать во внимание критику поправок к Конституции от других стран

Россия не примет во внимание критические заявления других стран по поводу принятых поправок в Конституцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Россия знакома с опасениями ряда стран по поводу принятых поправок, передает ТАСС.

«Но мы не готовы принимать их во внимание», – заявил Песков.

Также он добавил, что «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права».

«Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету, это никоим образом не противоречит международному праву», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что аналогичные положения практикуются в ряде государств.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление США по поправкам в российскую Конституцию.

«Просто нужно всем им успокоиться, принять как факт, что сами же и придумали какое-то время назад, а в последние годы звучало у них регулярно: не надо вмешиваться во внутренние дела других государств. Каждое государство имеет право на свою внутреннюю, внешнюю политику, экономическую политику, культурную, гуманитарную», – заявила Захарова.

В свою очередь российский сенатор Константин Косачев заявил, что российское голосование не касается США. «США, считающие себя «смотрящими» за демократией во всем мире, разумеется, не могли не отреагировать на голосование по конституционным поправкам в России. Это же их дело, в конце концов, а не кого-то еще», – заявил он в соцсетях.

Другой сенатор, Алексей Кондратьев, отметил, что роль Путина в обеспечении суверенитета России является ключевой, потому Запад будет делать все, чтобы нейтрализовать значимость решений российского лидера.

В пятницу Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, подписан итоговый протокол. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, праздничным днем.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД