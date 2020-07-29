В Белоруссии разъяснили меры по усилению оперативного прикрытия границы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии создаст «заслон противоправной деятельности» в рамках задачи по усилению оперативного прикрытия государственной границы, в том числе с Россией, сообщил официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

«Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны. Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент», – передает РИА «Новости» его слова.

Бычковский также подчеркнул, что касательно вопроса, означает ли это закрытие границ с Россией, что это можно трактовать как «создание заслона противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях», которые несут угрозу пограничной безопасности Белорусии.

Ранее сообщалось, что государственный пограничный комитет Белоруссии по поручению главы республики Александра Лукашенко усилит оперативное прикрытие государственных границ в связи с задержанием в республике 33 граждан России.

Напомним, Лукашенко поручил членам Совбеза республики обратиться в российские структуры за разъяснениями по ситуации с задержанными в стране россиянами.

В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

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