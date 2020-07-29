ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком.

«Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% годовых», – передает ТАСС сообщение финансового регулятора.

Тем временем, американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что в третьем квартале 2020 года ВВП Соединенных Штатов достигнет самого высокого показателя в истории человечества.

Ранее глава ФРС США Джером Пауэлл спрогнозировал обвал ВВП США на 20% по итогам второго квартала. По другим оценкам, ВВП США во втором квартале может обвалиться на 32% в годовом выражении.

В первом квартале 2020 года ВВП США, по предварительным оценкам, упал на 4,8% в годовом выражении. При этом квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по экономике.