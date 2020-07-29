Академик РАН объяснил необходимость прививки от ожидаемого осенью вируса гриппа

Вирус гриппа гораздо опаснее коронавирусной инфекции, поэтому всем россиянам обязательно в сентябре следует сделать прививку, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

На совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что этой осенью в Россию придет грипп, от которого россияне не прививались ни в прошлый, ни в предыдущие годы. Она подчеркнула, что это еще раз доказывает актуальность иммунизации от данного вируса в этом сезоне.

«Дело в том, что у вируса гриппа, в отличие от коронавируса, изменчивость раз в тридцать выше. Даже у тех вариантов вируса гриппа, которые у нас есть, есть такие изменения, которые отличают тот вирус, который был в начале эпидемии от того, который уже в конце. Поэтому каждый год Всемирная организация здравоохранения проводит совещание с учеными, производителями вакцины для того, чтобы определить, какой вариант гриппа в сезоне», – говорит Зверев.

Из чего готовить новую вакцину ВОЗ обычно решает в феврале – марте, продолжает вирусолог, и этот штамм вируса раздает всем, кто хочет производить вакцину бесплатно. В России ежегодно этим занимается в основном петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов – именно там обычно создается антиген для всех российских вакцин и препаратов.

«Надеюсь, что и в этом году у них все под контролем и они успеют вовремя. Тогда мы провакцинируемся уже в сентябре и никакой новый грипп нам не будет страшен. Я хочу отметить, что мне очень приятно, что нашелся человек, который вспомнил, что грипп и другие респираторные инфекции не исчезли, а то зациклились на коронавирусе. Ведь если посудить, то по сути грипп даже опаснее, потому что смертность, по моим подсчетам, от него гораздо выше», – считает Зверев.

Единственное, что спасает от массовой гибели от гриппа – своевременная вакцинация, объясняет врач. Конечно, прививка не дает 100-процентной гарантии, что человек не заболеет, но это хотя бы не закончится летальным исходом, поскольку среди привитых – смертность нулевая. «Поэтому прививаться всегда нужно всем обязательно», – заключил Зверев.

На совещании президент Владимир Путин призвал сосредоточить особые усилия на вакцинации от гриппа, а также поручил создать запасы средств индивидуальной защиты.