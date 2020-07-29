Политолог рассказал о подготовке партий к единому дню голосования

«Большое число кандидатов от разных партий показывает доверие к избирательной системе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев, комментируя представленные в среду данные о подготовке регионов к Единому дню голосования.

«Такое количество кандидатов от разных партий – 147 человек, включая новые, и даже 30 самовыдвиженцев, показывает, что люди готовы участвовать в этом соревновании, потому что считают, что победа в нем возможна и все зависит от них», – убежден генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Говоря о ходе подготовки к Единому дню голосования, собеседник отметил, что все идет хорошо – появилось много новых партий, которые активно работают. Также есть крупные партии, в первую очередь это «Единая Россия», которая как очень мощный административный механизм, у них все получается, констатировал политолог.

«Жаль, что КПРФ и «Яблоко» несколько неряшливо проводят подготовку к своей избирательной кампании при подготовке документов на регистрацию», – констатировал Журавлев. «Яблоко» долго была парламентской партией, и к некоторым технологиям, которые им приходится осуществлять, они не привыкли, пояснил эксперт.

«А КПРФ играют в интересную игру – «выдвигаемся в любом случае, получается осуществить процедуру выдвижения – хорошо, а если нет, то будет повод для протеста». Для них протест в некоторых регионах дает больший результат, чем победа», – отметил Журавлев.

В среду в ТАСС прошла конференция в режиме онлайн, посвященная единому дню голосования, проведение которого планируется на сентябрь. «В 2020 году пройдут выборы губернаторов, высших должностных лиц в 18 регионах. На данный момент на этих выборах у нас выдвинулись 147 человек, причем активно участвуют в этом как парламентские, так и непарламентские партии», – констатировал глава координационного совета Общественной палаты (ОП) по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

По словам Григорьева, на прошлых выборах в тех же самых регионах выдвигались суммарно 122 человека. «То есть совершенно очевиден рост активности кандидатов и партий, которые их выдвигают», – цитировал Григорьева ТАСС. Эксперты по мониторингу активно посещают российские регионы, проводят встречи с местными общественными палатами и представителями избирательных комиссий, отметил член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Хотелось бы предложить политическим партиям более активно готовить своих наблюдателей, участвовать в специально созданных площадках. В частности обратить внимание на координационный совет, который создан в рамках Общественной палаты РФ, куда входят представители партий, члены общественных палат, эксперты, которые будут постоянно собираться, обсуждать текущую ситуацию», – отметил Брод.